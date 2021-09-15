Kyiv Media Week-2021: Евгений Бондаренко о повышении эффективности внутрииндустриальных процессов

Итоги форума Kyiv Media Week / Фото: Сегодня

О перераспределении доходов, приросте ОТТ-платформ, необходимости перезагрузки модели продажи рекламы, о поддержке производства сериалов на государственном уровне и создании национального ОТТ-оператора – об этом CEO "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко рассказал в рамках форума Kyiv Media Week.

"Структура доходов традиционного украинского телевидения еще 5 лет назад выглядела следующим образом: 95% — реклама и спонсорство, 5% — все остальное. У нас еще в позапрошлом доля внеэфирных доходов превысила 50%. Мы получаем доходы от прямых абонентов платформ (DTH и OTT) и от роста retransmission fee (ретрансляции телеканалов платформам, операторам и т. д.). Сегмент платного телевидения (у нас это OTT-платформа Oll.tv, спутниковая платформа Xtra.TV и каналы Футбол) существенно вырос и уже превысил телевизионный рекламный рынок. В этом сегменте ситуация со спутниковыми операторами самая сложная, поскольку после кодирования спутника многие потенциальные абоненты начали надеяться на раскодировку, обещанную госорганами, которая не состоялась, но за это время люди уже куда-то мигрировали: некоторые остались на бесплатном спутнике, кто-то приобрел DVB-T2 и т.д. Да, DTH операторы прирастают, но это совершенно другие темпы роста по сравнению с теми, которыми мог прирасти рынок", – признается Евгений.

Также он отметил, что в ближайший год медиагруппа планирует повышать эффективность процессов внутри компании и активно участвовать во внутрииндустриальных проектах.

"Внутри индустрии мы не достаточно эффективно взаимодействуем с рекламной моделью монетизации. На фоне более четкого таргетирования аудитории в диджитале телевидение остается и в панели, которая может быть улучшена, также можно расширить широкую коммерческую аудиторию до 14-64 (в настоящее время это возрастная группа 18-54). Текущая аудитория была зафиксирована 20 лет назад, но сейчас покупательная способность, покупательские привычки и модели уже шире в возрастных координатах. Сейчас в каждом селе есть Новая почта, мобильный интернет. Люди в 54 года, условно говоря, потребляют так же, как они делали в нулевых, когда им было по 34. Соответственно, необходимо совершенствовать модели продажи рекламы: расширить аудитории и дать возможность рекламодателям пользоваться широкими сделками для увеличения скорости построения охватов рекламных кампаний", — подчеркивает Бондаренко.

Отдельного внимания, по мнению директора Медиа Группы Украина, заслуживают инициативы по господдержке производства сериалов:

"Ведутся многочисленные диалоги, но динамика пока отсутствует. Надеюсь, в скором времени мы сдвинемся и в этом направлении".

Также я продолжаю верить в проект национального ОТТ-оператора, если медиагруппы, продакшны и некоторые игроки ОТТ рынка смогут объединиться в единого национального ОТТ-оператора и стать системным координированным игроком на этом рынке".

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