Латвия внесла Украину в список риска из-за COVID-19 – кто может попасть в страну

Латвия внесла Украину в список риска и изменила правила въезда. Коллаж: "Сегодня"

С субботы 18 сентября правила въезда в Латвию для украинцев меняются. Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

Об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

Въезд в страну, в том числе с целью туризма, разрешен только тем людям, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом. В случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода следует перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении "Дія".

Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию. Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.

В случае отсутствия соответствующих сертификатов въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, которые приведены в сообщении посольства.

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В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Ранее мы сообщали, что в Латвии хотят сделать вакцинацию от коронавируса обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Работников этих учреждений, которые не получат COVID-сертификат до 15 сентября, работодатели смогут увольнять.

Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.

Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификата о вакцинации или факте перенесенной болезни.

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