Латвія внесла Україну до списку ризику через COVID-19 – хто може потрапити в країну

Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в'їзду. Колаж: "Сьогодні"

З суботи 18 вересня правила в'їзду в Латвію для українців змінюються. Латвія внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

В'їзд в країну, в тому числі з метою туризму, дозволений тільки тим людям, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великобританії, а також мають COVID-сертифікати, отримані в мобільному додатку "Дія" з QR-кодом. У разі некоректного відображення інформації при спробі сканування QR-коду слід перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію в додатку "Дія".

Такі особи не підлягають 10-денний самоізоляції і звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям в Латвію і після прибуття в Латвію. Перед прибуттям до Латвії неодмінною умовою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv.

У разі відсутності відповідних сертифікатів, в'їзд до Латвії дозволений певним категоріям громадян України, які наведені в повідомленні посольства.

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У Латвії хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Раніше ми повідомляли, що в Латвії хочуть зробити вакцинацію від коронавируса обов'язкової в медичних, соціальних, освітніх та інших установах країни. Працівників цих установ, які не отримають COVID-сертифікат до 15 вересня, роботодавці зможуть звільняти.

Сертифікат буде потрібен співробітникам, які очно надають послуги в державних і муніципальних установах або чиї посадові обов'язки мають вирішальне значення для забезпечення безперервності діяльності установи або підприємства.

Поправки передбачають також право роботодавця тимчасово зупинити виконання робочих обов'язків, перевести на іншу посаду або припинити трудові взаємини з працівником, який не отримав до 15 вересня ваучера або факт перенесеної хвороби.

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