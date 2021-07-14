"Лечусь уже 3 месяца": Мендель назвала причину отставки с должности пресс-секретаря

Бывшая помощница президента отметила, что для Зеленского ее решение тоже было неожиданностью, но он все понял

Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента из-за проблем со здоровьем и сменен обстановки, поскольку считает, что сделала все что могла в Офисе президента.

Об этом она рассказала в интервью Комсомольской правде.

На вопрос, кто принял решение о ее увольнении, она ответила: "Это произошло по моей просьбе".

"И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Михайловичем Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около 3 месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", – сказала Мендель.

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Также она считает, что сделала в ОПУ все, что смогла.

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"Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в Офисе, я сделала – наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче", – подчеркнула Мендель.

Она добавила, что для Зеленского ее решение тоже было неожиданностью до определенной степени, но он вошел в положение и отнесся с пониманием.

Как сообщали новости "Сегодня", ведущий "Украина 24" Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского. Он отметил, что сменил понятную ему работу на телевидении, удобный график и спокойную жизнь на большое приключение со многими неизвестными.

Также, после своего назначения он на пресс-конференции сказал, что попытается не допустить ошибок, которые совершала Мендель в должности пресс-секретаря.