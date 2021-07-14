"Лікуюся вже 3 місяці": Мендель назвала причину відставки з посади прессекретаря

Колишня помічниця президента зазначила, що для Зеленського її рішення теж було несподіванкою, але він все зрозумів

Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента через проблеми зі здоров'ям і зміною обстановки, оскільки вважає, що зробила все, що могла, в Офісі президента.

Про це вона розповіла в інтерв'ю КП в Україні.

На питання, хто прийняв рішення про її звільнення, вона відповіла: "Це сталося на моє прохання".

"І я не психанула, не прийняла рішення про відхід моментально. Ми з Михайлом Михайловичем Подоляком обговорювали можливість мого звільнення, я говорила, що у мене є питання, які я не можу вирішити в цьому графіку. Перша причина мого відходу – здоров'я. Воно у мене дуже погіршилося. У мене навантаження було в рази більше, ніж у будь-якого іншого прессекретаря, і це далося взнаки. Я вже близько 3 місяців лікуюся. І думаю, що відновилася відсотків на 80", – сказала Мендель.

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Також вона вважає, що зробила в ОПУ все, що змогла.

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"Ну і друга причина: коли вже почалося лікування, я задумалася над тим, куди йти далі. Те, що хотіла зробити в Офісі, я зробила – налагодила систему. Мій послідовник, може, це і не оцінить, але точно знаю, йому буде набагато легше", – підкреслила Мендель.

Вона додала, що для Зеленського її рішення теж було несподіванкою до певної міри, але він зглянувся на моє становище і поставився з розумінням.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров став новим прессекретарем Зеленського. Він зазначив, що змінив зрозумілу йому роботу на телебаченні, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими.

Також, після свого призначення він на пресконференції сказав, що спробує не допустити помилок, які робила Мендель на посаді прессекретаря.