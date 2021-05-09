От члена набсовета "Укрзализныци" активно требуют объяснений по поводу поездки Топольской в Россию, но он отмалчивается

Facebook / Сергій Лещенко, Instagram / nastia.dj

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская все-таки дала запланированный концерт в Москве. Видео из ее Instagram подтверждают правдивость вчерашних слухов о поездке DJ Nastia в Россию. На скандальную ситуацию живо отреагировал украинский Facebook. Сам Лещенко поездку своей жены в Москву не комментировал, а вот политики и блогеры требуют объяснений.

Instagram / nastia.dj

Украинка выступила на "секс-позитивной вечеринке" в новом сценическом образе – SHEIS.

Instagram / nastia.dj

Бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза обратился напрямую к Лещенко и спросил, в чем причина такого решения его жены.

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"Во имя бабла ты готов поддержать что угодно? Сергей, если тебя насильно вывезли и держат в заложниках, то моргни три раза левым глазом и подпрыгни", - написал экс-нардеп. После этого вопроса, по словам Березы, Лещенко заблокировал его в соцсети.

"Интересно, она туда самолетом полетела или по блату поездом "Укрзализныци" добралась", – добавил общественный активист Сергей Стерненко.

В целом политики и активисты призывают ввести персональные санкции против Топольской, а Лещенко – уволить из набсовета "Укрзализныци".