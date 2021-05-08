"Во имя бабла": жена Лещенко поехала в Москву развлекать россиян

/ Фото: Facebook

В сети обратили внимание на концерт жены члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, диджея Анастасии Лещенко, который у нее запланирован в России.

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Об этом написал блогер и общественный активист Сергей Стерненко

"Между тем жена Сергея Лещенко Анастасия Топольская выступает в Москве. Ко дню Победы, наверное. Интересно, она туда самолетом полетела или по блату поездом "Укрзализныци" добралась", – написал он.

Стерненко заметил анонс события с Анастасией Лещенко (Dj Nastia) на официальной Instagram странице московского танцевального клуба "Мутабор". Мероприятие состоится 8-9 мая. Оно продлится 33 часа. Все это время диджеи будут ставить свою электронную музыку, сменяя друг друга за пультом.

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На мероприятии жена Лещенко выступит не как Dj Nastia, а в новом образе – SHEIS. Это новое альтер-эго Топольской – женщина в откровенном наряде, но с маской на лице.

"Отличительная черта алиаса не только в сногсшибательных нарядах, но и в музыкальном контексте: более отвязном, вызывающем и жестком. В новом амплуа она выступала лишь дважды: в VESELKA и в клубе без названия "∄", – отмечается в сообщении.

Позже на инцидент отреагировал бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза. Он обратился в Facebook к Лещенко и потребовал объяснений.

"Подскажи, пожалуйста, а твоя жена Анастасия Топольская, которая сейчас выступает в Москве, полетела туда сама или вместе с тобой? Или во имя бабла ты готов поддержать что угодно? Сергей, если тебя насильно вывезли и держат в заложниках, то моргни три раза левым глазом и подпрыгни", - написал экс-нардеп.

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Примечательно, что после этого вопроса, по словам Березы, Лещенко заблокировал его в соцсети.

А тем временем, в сети уже появились слухи о приятном времяпровождении жены Лещенко в Москве.

"Наш источник рассказал, что кроме выступления в клубе Mutabor в Москве, жена "соросенка" и ярого критика Путина и всей кремлевской пропаганды Сергея Лещенко, Dj Nastia, проводит приятно отдых в столице "агрессора", встречаясь со многими интересными людьми", - написали в Telegram-канале "Легитимный".

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Ранее мы сообщали, что экс-заместитель председателя комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза раскритиковал бездействие членов Наблюдательного совета "Укрзализныци", в том числе и Сергея Лещенко.