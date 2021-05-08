"В ім'я бабла": дружина Лещенка поїхала до Москви розважати росіян

/ Фото: Facebook

У мережі звернули увагу на концерт дружини члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, діджея Анастасії Лещенко, який у неї запланований у Росії.

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Про це написав блогер і громадський активіст Сергій Стерненко

"Тим часом дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська виступає в Москві. До дня побєди, мабуть. Цікаво, вона туди літаком полетіла чи по блату потягом "Укрзалізниці" дісталась", – написав він.

Стерненко помітив анонс події із Анастасією Лещенко (Dj Nastia) на офіційній Instagram-сторінці московського танцювального клубу "Мутабор". Захід відбудеться 8-9 травня. Він триватиме 33 години. Весь цей час діджеї будуть ставити свою електронну музику, змінюючи один одного за пультом.

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На заході дружина Лещенка виступить не як Dj Nastia, а в новому образі – SHEIS. Це нове альтер-его Топольської – жінка у відвертому вбранні, але з маскою на обличчі.

"Відмінна риса аліаса не тільки в карколомних нарядах, а й в музичному контексті: більш відв'язному, зухвалому і жорсткому. У новому амплуа вона виступала лише двічі: на VESELKA і в клубі без назви"∄", - наголошується в повідомленні.

Пізніше на інцидент відреагував колишній депутат Верховної Ради Борислав Береза. Він звернувся у Facebook до Лещенка та зажадав пояснень.

"Підкажи, будь ласка, а твоя дружина Анастасія Топольська, яка зараз виступає в Москві, полетіла туди сама чи разом з тобою? Чи в ім'я бабла ти готовий підтримати що завгодно? Сергій, якщо тебе насильно вивезли і тримають в заручниках, то кліпни три рази лівим оком і підстрибни", - написав екс-нардеп.

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Примітно, що після цього запитання, за словами Берези, Лещенко заблокував його у соцмережі.

А тим часом, в мережі вже з'явилися чутки про те, як проводить час дружина Лещенка в Москві.

"Наше джерело розповіло, що окрім виступу в клубі Mutabor в Москві, дружина "соросенка" і ярого критика Путіна і всієї кремлівської пропаганди Сергія Лещенка, Dj Nastia, проводить приємно відпочинок в столиці "агресора", зустрічаючись з багатьма цікавими людьми", – написали в Telegram-каналі "Легітимний".

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Раніше ми повідомляли, що ексзаступник голови комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Борислав Береза розкритикував бездіяльність членів Наглядової ради "Укрзалізниці",в тому числі і Сергія Лещенка.