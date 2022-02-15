Летальное оружие от Канады и ответ Белого дома на приглашение Байдена в Украину — главные новости за ночь

Украина получит новое оружие, а Байден пока что не собирается ехать в нашу страну/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
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Угроза с РФ: как работают морские порты и воздушное пространство в Украине
В Министерстве инфраструктуры пытаются обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли. Сейчас украинское небо открыто, а порты в Черном море работают в штатном режиме.
Канада предоставит Украине кредит и летальное оружие
Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн), летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).
В Белом доме ответили, планирует ли Байден визит в Украину
Официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. В то же время Штаты находятся в "постоянном контакте с украинским правительством".
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье из-за ситуации в Украине
Госдепартамент США рекомендовал американцам немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье в связи с ситуацией вокруг Украины. Им советуют незамедлительно уехать из республики "коммерческими или частными средствами".