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Летела на "красное" и врезалась в авто: в Одессе будут судить полицейскую за ДТП с пострадавшим (видео)

Инна Собора
21 декабря, 18:49
В результате столкновения водитель встречного авто получил многочисленные травмы и переломы

Будут судить полицейскую, которая проехала на красный свет и врезалась в автомобиль. / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по поводу работницы патрульной полиции, совершившей ДТП в Одессе. В суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

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Подробности ДТП

30 июля 2020 года полицейский на служебном автомобиле со скоростью 100 км/ч проехала на красный сигнал светофора по полосе встречного движения и столкнулась с другим легковым автомобилем. В результате аварии водитель встречного автомобиля получил многочисленные травмы и переломы.

Что угрожает полицейскому

24-летняя полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами срок до 3 лет.

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