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В Славянске пьяный мужчина угнал автобус и сбил велосипедиста (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 14:15
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На угнанном пассажирском автобусе злоумышленник объехал несколько населенных пунктов в области
Полиции удалось найти и задержать злоумышленника.
Полиции удалось найти и задержать злоумышленника. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области пьяный мужчина угнал автобус в Славянске. Впоследствии он сбил велосипедиста в Дружковке и покинул место аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Детали аварии

Правоохранители получили информацию о том, что сотрудник автотранспортного предприятия угнал автобус "Богдан". Сразу ввели в действие специальный оперативный план – ориентировку получили все блокпосты, автопатрули, железнодорожные и автовокзалы.

Через некоторое время автобус был замечен в Дружковке. По словам свидетелей, водитель автобуса, который подпадал под ориентировку полиции, совершил наезд на 21-летнего велосипедиста и скрылся. Потерпевший чудом не пострадал.

Кто угнал автобус

Полицейские установили предполагаемое направление движения автовора и задержали его в городе Константиновка. Правонарушителем существуют 31-летний житель Славянска.

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Что угрожает злоумышленнику

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту начато досудебное расследование по ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством".

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Кроме того, в отношении мужчины составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения (ст.130 КУоАП) и без водительских прав (ст.126 КУоАП).

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