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У Слов'янську п'яний чоловік викрав автобус і збив велосипедиста (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 14:15
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На викраденому пасажирському автобусі зловмисник об'їхав кілька населених пунктів в області
Поліції вдалося знайти і затримати зловмисника.
Поліції вдалося знайти і затримати зловмисника. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області п'яний чоловік викрав автобус у Слов'янську. Згодом він збив велосипедиста у Дружківці та залишив місце аварії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

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Деталі аварії

Правоохоронці отримали інформацію про те, що співробітник автотранспортного підприємства викрав автобус "Богдан". Відразу ввели в дію спеціальний оперативний план – орієнтування отримали всі блокпости, автопатрулі, залізничні та автовокзали.

Через деякий час автобус помітили в Дружківці. Зі слів свідків, водій автобуса, який підпадав під орієнтування поліції, скоїв наїзд на 21-річного велосипедиста та втік. Потерпілий дивом не постраждав.

Хто викрав автобус

Поліцейські встановили ймовірний напрямок руху автокрадія та затримали його в місті Костянтинівка. Правопорушником є 31-річний житель Слов’янська.

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Що загрозує зловмиснику

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом розпочато досудове розслідування за ст. 289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

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Крім того, відносно чоловіка складено адміністративні матеріали за керування транспортом у стані сп’яніння (ст.130 КУпАП) і без водійських прав (ст.126 КУпАП).

Раніше ми писали:

  • У Хмельницькій області на трасі Стрий – Кіровоград – Знам’янка, поблизу с. Климківці, сталася моторошна ДТП. В аварію потрапили три автомобілі.
  • У Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП з легковим авто та маршруткою, у якій перебували пасажири. Внаслідок цього постраждали двоє військових.

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