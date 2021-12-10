Летим в отпуск? Какие страны открыты для украинцев и что для этого нужно

Туристам рекомендуют воздержаться от путешествий / Коллаж "Сегодня"

Чтобы путешествовать по европейским странам, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, какие COVID-документы нужны для путешествий в разные европейские страны.

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Некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.

Куда запрещено заезжать:

Белоруссия

Болгария

Словения

Мальта

В большинство стран все же можно попасть, но с определенными правилами.

Нужна только вакцинация:

Швеция

Финляндия

Эстония

Латвия

Литва

Германия

Бельгия

Чехия

Испания

Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + ПЦР-тест / ПЦР-тест + самоизоляция:

Исландия

Румыния

Вакцинация или тест:

Черногория

Монако

Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + тест или ПЦР-тест:

Ирландия

Вакцинация или сертификат про выздоровление / тест + самоизоляция:

Австрия

Польша

Вакцинация или сертификат про выздоровление:

Дания

Вакцинация или сертификат про выздоровление / тест

Словения

Хорватия

Босния и Герцеговина

Сербия

Северная Македония

Молдова

Турция

Андорра

Вакцинация + тест / тест + самоизоляция

Италия

Тест после приезда + вакцинация или сертификат про выздоровления, или тест

Греция

Вакцинация или ПЦР-тест

Венгрия

Вакцинация или ПЦР-тест + тест после прибытия

Грузия

Кипр

Вакцинация + тест

Франция

Нидерланды

Вакцинация или сертификат про выздоровления / ПЦР-тест

Албания

Люксембург

Вакцинация + ПЦР-тест

Швейцария

Лихтенштейн

Вакцинация + тест после прибытия

Норвегия

Вакцинация + ПЦР-тест / сертификат про выздоровление + ПЦР-тест

Португалия

Вакцинация + ПЦР-тест + тест по прибытию на 2 день (самоизоляция на эти дни) / ПЦР-тест + тест по прибытию на 2 и на 8 день (самоизоляция на эти дни)

Великобритания

​ Условия въезда в европейские страны для граждан Украины. Фото: Коронавірус_инфо

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Правила въезда в Украину ужесточают из-за нового штамма "Омикрон"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

"Исследования нового штамма продолжаются. Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм", – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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