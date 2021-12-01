Лидера антивакцинаторов Стахива отправят в психбольницу

Остапу Стахиву назначили психиатрическую экспертизу. Фото: коллаж "Сегодня"
Лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву суд назначил обязательную экспертизу во Львовской областной психиатрической больнице. Мужчина проведет там 30 дней.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Подробности
Во вторник, 30 ноября, Стахиву в суде назначили обязательную экспертизу во Львовской областной психиатрической больнице.
Адвокаты Стахива заявили, что будут подавать апелляцию. Учитывая то, что сторонники антивакцинатора уже собрали сумму залога и внесли ее, суд этот вопрос не рассматривал.
Подробности от СБУ
Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.
В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.
Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.
В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.
Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".
Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.
Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?
35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.
В 2015 году был кандидатом в мэры Винников от Украинской республиканской партии, но не прошел. В 2019 году баллотировался во Львове в Верховную Раду, публикуя фейковую социологию о поддержке более 18%, но в итоге набрал 1,2% голосов избирателей.
Во время местных выборов во Львове в прошлом году он заявлял, что будет участвовать в выборах мэра Львова, но тоже не прошел.
Против вакцинации и за теории заговора
Остап Стахив распространяет фейки о коронавирусе и выступает против вакцинации, называя себя активистом и правозащитником. В частности, еще 16 октября он рассказывал, что якобы вышки для связи облучают жителей Львова.
Во время карантина Стахив не раз устраивал провокации в больницах Львова и других городов, транслируя их в соцсети и убеждая своих подписчиков, что пандемия – выдумка. В декабре прошлого года он проводил нелегальные пикеты против вакцинации от COVID-19 и карантина.
А в июле для своей пропаганды он использовал детей – организовал еще один митинг, многие участники которого были несовершеннолетними.
Укололся "Спутником"
Как пишет "Форпост", несмотря на публичное отрицание прививок, Стахив весной вакцинировался российским "Спутником V". Однако прививку делал не в руку, как все, а в ягодицу.
Ворвался в больницу
В марте этого года скандально известный львовский активист Остап Стахив ворвался в инфекционное отделение больницы в Закарпатье, где лечат больных ковидом.
Он пытался показать, что в больнице нет больных, а коронавирус – вымысел. Но не тут-то было. За нарушение карантина его задержали полицейские. Всех нарушителей, которые были вместе с ним, отвезли в отдел полиции, где составили админпротокол по ст. 44 КУоАП.
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