Лидера антивакцинаторов Стахива отправят в психбольницу

Остапу Стахиву назначили психиатрическую экспертизу. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву суд назначил обязательную экспертизу во Львовской областной психиатрической больнице. Мужчина проведет там 30 дней.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Во вторник, 30 ноября, Стахиву в суде назначили обязательную экспертизу во Львовской областной психиатрической больнице.

Адвокаты Стахива заявили, что будут подавать апелляцию. Учитывая то, что сторонники антивакцинатора уже собрали сумму залога и внесли ее, суд этот вопрос не рассматривал.

Для Стахива собрали залог. Фото: коллаж "Сегодня"

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Подробности от СБУ

Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

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В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.