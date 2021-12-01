Лідера антивакцинаторів Стахіва відправлять до психіатричної лікарні

Остапу Стахіву призначили психіатричну експертизу. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідеру антивакцинаторів Остапу Стахіву суд призначив обов'язкову експертизу у Львівській обласній психіатричній лікарні. Чоловік проведе там 30 днів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Подробиці

У вівторок, 30 листопада, Стахіву у суді призначили обов'язкову експертизу у Львівській обласній психіатричній лікарні.

Адвокати Стахіва заявили, що подаватимуть апеляцію. Враховуючи те, що прихильники антивакцинатора вже зібрали суму застави та внесли її, суд це питання не розглядав.

Для Стахіва зібрали заставу. Фото: колаж "Сьогодні"

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Подробиці від СБУ

Антивакцинатори закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.

У підсумку одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

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У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, зокрема переписка, під час якої зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Потім вони збиралися створити на території України територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Крім того, під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.

Що відомо про лідера антиваксерів Стахіва?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.

2015 року був кандидатом на посаду мера Винників від Української республіканської партії, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, хоч у підсумку набрав 1,2% голосів виборців. Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.