Лидера антивакцинаторов Стахива выпустили из СИЗО

За Остапа Стахива внесли залог. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря, лидера антивакцинаторов Остапа Стахива выпустили из СИЗО. Залог за мужчину внесли его сторонники.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама

Новые подробности

30 ноября за Стахива внесли залог почти 1 миллион гривен. В результате уже 1 декабря мужчина был выпущен из СИЗО.

Теперь он должен прибыть во Львовскую областную психбольницу для прохождения экспертизы.

"Остапа Стахива у нас еще нет. Но есть постановление, есть следственные действия. Он должен поступить к нам в больницу. Его отпустили домой, потому что он освобожден из-под стражи", – рассказал заместитель генерального директора Львовской областной психиатрической больницы Андрей Маланчук.

Остапу Стахиву назначили психиатрическую экспертизу. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Подробности от СБУ

Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

Реклама

В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.