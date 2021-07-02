Ливни и град испортят погоду на выходных: синоптик дала "мокрый" прогноз

В ближайшие два дня сильной жары практически не ожидается, а в некоторых областях будет даже свежо

Непогода уже натворила немало беды в Украине, но на этом останавливаться не собирается. Все выходные будут лить дожди, местами погода ухудшится еще больше. В то же время сильной жары практически не будет, лишь в нескольких областях до +30.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В субботу и воскресенье прохладней всего будет на западе страны, от 21 до 27 градусов.

А вот на востоке и юго-востоке будет припекать – там 28-32 градуса.

В большинстве областей Украины 3-4 июля дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 25-29 градусов.

Грозовые дожди будут выпадать неравномерно, периодически, при грозах есть вероятность сильных ливней, шквалов и града.

В Киеве 3-4 июля ожидается 26-28 градусов и кратковременные дожди, но возможны штормовой ветер и град.

В Укргидрометцентре тоже подтверждают, что в ближайшие два дня нас ждет дождевая погода, но теплая.

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