Ливни и грозы: какой будет погода в Украине 7 мая (карта)

В пятницу, 7 мая, осадки ожидаются в 16 областях, сухая погода будет только на востоке и юге Украины

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

7 мая в Украине погода резко ухудшится, в большинстве регионов синоптики ожидают ливни с грозами. Температура в среднем достигнет 16-20 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, осадки ожидаются в 16 областях, исключение – восток и юг Украины.

На западе температура днем будет достигать от 14 до 16 градусов тепла с осадками, ночью столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов.

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На севере страны также ожидаются дожди. Температура днем будет достигать 15-17 градусов тепла, а ночью похолодает до 7 градусов.

На востоке Украины днем столбики термометров покажут от 16 до 22 градусов тепла, а ночью температура будет достигать отметки 10 градусов.

На юге Украины температура будет колебаться в пределах 20-22 градусов тепла, ночью похолодает до 8 градусов.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.