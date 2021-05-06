Ливни и грозы: какой будет погода в Украине 7 мая (карта)

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня
7 мая в Украине погода резко ухудшится, в большинстве регионов синоптики ожидают ливни с грозами. Температура в среднем достигнет 16-20 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, осадки ожидаются в 16 областях, исключение – восток и юг Украины.
На западе температура днем будет достигать от 14 до 16 градусов тепла с осадками, ночью столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов.
На севере страны также ожидаются дожди. Температура днем будет достигать 15-17 градусов тепла, а ночью похолодает до 7 градусов.
На востоке Украины днем столбики термометров покажут от 16 до 22 градусов тепла, а ночью температура будет достигать отметки 10 градусов.
На юге Украины температура будет колебаться в пределах 20-22 градусов тепла, ночью похолодает до 8 градусов.
Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.
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