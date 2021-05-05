Сначала грозы, а потом до +27: когда в Украину придет жара

Синоптики рассказали, какой будет погода на 9 мая и какие сюрпризы ждут украинцев

До конца недели ожидаются температурные качели, периодически на западе будет холодать, а потом снова теплеть. Существенное потепление до +27 ждем уже на следующей неделе. А пока по Украине будут блуждать дожди с грозами.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра и прогноз синоптика Наталии Диденко.

В четверге, 6 мая, в центральных, западных и северных областях 14-16 тепла. На юге и востоке до +21. Дожди почти по всей стране, кроме Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В Киеве тоже дождь.

В пятницу, 7 мая, почти все области (кроме Донбасса, Запорожской и Херсонской областей) накроют грозы. Температура воздуха останется на том же уровне.

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В субботу, 8 мая, в центре, на западе и севере страны похолодает до 11-13 градусов. На востоке и юге все те же +20. В этот день дожди пройдут везде. В Киеве максимум +15 и мокро.

В воскресенье, 9 мая, погода наладится – дожди покинут Украину. Температура воздуха 14-18 градусов. На востоке после субботних +20 градусы опустятся до 13-15. В Киеве солнечно и до +17.

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В выходной понедельник, 10 мая, придет существенное потепление в западные области, до +24. В остальных регионах в районе 20 тепла.

А что дальше?

Синоптик Наталия Диденко в Facebook написала, что уже с 10-11 мая и всю следующую неделю будет очень тепло, 20-27 градусов.

10, 11 и 12 мая без дождей, а вот 13 числа снова будет мокро.

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Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.