Ливни с грозами и жара: где погода не порадует украинцев (карта)

На западе страны синоптики прогнозируют мощные дожди, а на востоке – жару до +30

В воскресенье, 20 июня, погода в Украине будет нестабильной – в одних регионах ожидаются дожди, а в других, наоборот, жара до +30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны синоптики ожидают мощные ливни с грозами, днем температура будет колебаться в пределах 26-30 градусов, ночью синоптики прогнозируют от 13 до 15 градусов тепла.

На севере Украины осадков не ожидается, днем температура будет колебаться в пределах 28-30 градусов, однако, ночью жара спадет до отметки 18 градусов.

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В восточных регионах также дождей не будет, при этом днем температура будет достигать отметки +30, а ночью ожидается до +18.

На юге страны синоптики прогнозируют ливни с грозами. Днем температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, ночью ожидается от 16 до 18 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

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