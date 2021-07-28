Лоукостер Ryanair запустит новый рейс из Мальты в аэропорт Борисполь

Авиабилеты на рейсы Malta Air сейчас можно купить по цене от 33 евро в одну сторону

Первый рейс состоится уже в ноябре. Фото: коллаж "Сегодня"

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске прямого рейса Мальта-Киев в аэропорт "Борисполь" уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября.

Как сообщает Avianews, авиакомпания будет летать между Мальтой и Киевом два раза в неделю по вторникам и субботам.

Авиабилеты на рейсы Malta Air сейчас можно купить по цене от 33 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Читайте также:

В "Борисполе" задержали рейс в Египет: в чем причина

На странице с расписанием указано, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей. Однако Ryanair уже заручился поддержкой развития своего проекта на острове со стороны министерства транспорта, инфраструктуры и капитальных проектов Мальты.

Реклама

Расписание рейсов Malta Air Мальта-Киев-Мальта в аэропорт Борисполь

Мальта 15:10 — Киев 19:25, вторник, суббота

Киев 20:00 — Мальта 22:15, вторник, суббота

Отметим, фактическим перевозчиком на линии выступит 100% дочка Ryanair — Malta Air. Не стоит путать эту авиакомпанию с национальным авиаперевозчиком Мальты Air Malta. Ее билеты продаются на сайте Ryanair, однако она не принадлежит ирландскому лоукостеру и работает по собственной концепции.

Ранее мы сообщали, что за шесть месяцев 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 3 396 944 пассажира. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также напомним, в "Борисполе" отменили досмотр на входе в терминал D.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: