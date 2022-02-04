Лучшие украинские вузы: кто попал в ТОП-10

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского вошел в десятку лидеров среди украинских вузов / Фото: Коллаж: Сегодня

В январе 2022 года Национальный исследовательский совет Испании опубликовал рейтинг университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Всего было оценено более 31 тысячи учреждений высшего образования, среди которых – 313 из Украины.

Кроме общего рейтинга, на сайте инициативы Webometrics размещены рейтинги университетов разных стран мира.

Рейтинг украинских вузов

В первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Сумской государственный университет;

Национальный авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Национальный университет "Львовская политехника";

Национальный технический университет "Днепровская политехника".

Что такое Webometrics?

Webometrics – это крупнейший академический рейтинг высших учебных заведений, который каждые шесть месяцев предлагает независимый, объективный, бесплатный и открытый рейтинг деятельности университетов со всего мира.

Инициативу Webometrics начала исследовательская группа Cybermetrics Lab, которая принадлежит к Высшему совету по научным исследованиям (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Испании.

Напомним, в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год вошел 41 университет Украины.

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