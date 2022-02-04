Лучшие украинские вузы: кто попал в ТОП-10

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского вошел в десятку лидеров среди украинских вузов / Фото: Коллаж: Сегодня
В январе 2022 года Национальный исследовательский совет Испании опубликовал рейтинг университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Всего было оценено более 31 тысячи учреждений высшего образования, среди которых – 313 из Украины.
Кроме общего рейтинга, на сайте инициативы Webometrics размещены рейтинги университетов разных стран мира.
Рейтинг украинских вузов
В первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Сумской государственный университет;
- Национальный авиационный университет;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный технический университет "Днепровская политехника".
Что такое Webometrics?
Webometrics – это крупнейший академический рейтинг высших учебных заведений, который каждые шесть месяцев предлагает независимый, объективный, бесплатный и открытый рейтинг деятельности университетов со всего мира.
Инициативу Webometrics начала исследовательская группа Cybermetrics Lab, которая принадлежит к Высшему совету по научным исследованиям (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Испании.
Напомним, в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год вошел 41 университет Украины.
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