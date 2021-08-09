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Лукашенко: В Минске была остановлена крупномасштабная война на Донбассе

9 августа, 12:27

Сергей Мартынец

Белорусский диктатор считает, что на востоке Украины уже нет войны, а там просто периодически постреливают

Лукашенко намекнул на свои заслуги миротворца / Фото: president.gov.by

Заключение вторых Минских соглашений в феврале 2015 года в столице Беларуси спасло Украину от крупномасштабной войны с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

Он напомнил, что уже много лет Беларусь была под какими-то санкциями и до событий с протестами после президентских выборов в 2020 году. Но он напомнил, что в 2015 году Запад по-человечески отнесся к Беларуси и согласился создать в Минске мирную площадку по урегулированию российско-украинского противостояния.

"Мы стали не каким-то посредником, мы стали площадкой для мирных переговоров. Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают – как с одной, так и с другой стороны, как меня информируют еженедельно. Но там нет этой войны, которая была под Дебальцево и в Донецком аэропорту", – сказал Лукашенко.

Война на Донбассе

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что Беларусь не может быть площадкой для достижения мира и Киев хочет переноса переговоров в другую страну, например в Польшу.

В свою очередь Лукашенко назвал политической вакханалией вероятность переноса ТКГ из Минска.

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Источник: Сегодня

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