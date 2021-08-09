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Лукашенко: У Мінську була зупинена масштабна війна на Донбасі

9 серпня, 12:27

Сергій Мартинець

Білоруський диктатор вважає, що на сході України вже немає війни, а там просто періодично пострілюють

Лукашенко натякнув на свої заслуги миротворця / Фото: president.gov.by

Укладення других Мінських угод у лютому 2015 року в столиці Білорусі врятувало Україну від масштабної війни з Росією. Про це заявив на пресконференції самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

Він нагадав, що вже багато років Білорусь була під якимись санкціями і до подій з протестами після президентських виборів у 2020 році. Але він нагадав, що у 2015 році Захід по-людськи поставився до Білорусі і погодився створити в Мінську мирний майданчик з врегулювання російсько-українського протистояння.

"Ми стали не якимось посередником, ми стали майданчиком для мирних переговорів. Тут у Мінську була зупинена масштабна війна на Донбасі. Так, там стріляють – як з одного, так і з іншого боку, як мене інформують щотижня. Але там немає цієї війни, яка була під Дебальцевим і у Донецькому аеропорту", – сказав Лукашенко.

Війна на Донбасі

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук казав, що Білорусь не може бути майданчиком для досягнення миру і Київ хоче перенесення переговорів до іншої країни, наприклад до Польщі.

У свою чергу Лукашенко назвав політичною вакханалією ймовірність перенесення ТКГ з Мінська.

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Джерело: Сьогодні

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