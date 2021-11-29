Львовский блогер устроил вечеринку с эротическим шоу в День памяти Голодомора (фото)

Львовский блогер попал в скандал из-за праздника в День памяти жертв Голодомора. / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовский блогер Александр Залиско, у которого более чем миллион подписчиков, громко отпраздновал свой день рождения в День памяти Голодомора. Он устроил вечеринку с эротическим шоу и танцами.

Фото и видео с вечеринки блогер опубликовал в своем Instagram.

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На снимках видно, что гости веселились, как могли. Праздник вел известный украинский ведущий Владимир Остапчук, а сам Залиско попробовал себя в роли диджея с крыльями на плечах.

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Фото: скриншоты с Instagram

Критика

После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие происходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.

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На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения "как захочет".

После этого он продолжил выкладывать видео с праздника в своих сторис.

Блогерша из Харькова рекламировала "20 шагов развития России"

Инстаблогер из Харькова с миллионом подписчиков, которая недавно приняла участие в телешоу "Супермама", рекламирует проект российского бизнесмена "20 идей по развитию России".

Кроме этого, блогерша назвала Россию "нашим государством". Сейчас пост удален.

"20 идей развития России" – это проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова. На снимке блогерша держала рекламную продукцию проекта.

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