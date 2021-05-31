Ляшко анонсировал ослабление карантина в Украине

По словам министра, украинцы устали от пандемии, а эпидситуация достаточно стабилизировалась

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что на летний период карантин в связи с коронавирусом в Украине намерены ослабить.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По мнению нового главы Минздрава, это можно сделать благодаря стабилизацию эпидситуации в стране.

"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", – уверен Ляшко.

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Он добавил, что считает некоторое послабление карантина летом целесообразным, поскольку сейчас в Украине нет масштабных вспышек COVID-19.

"Нет такой вспышки, таких масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине между способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", – объяснил министр.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Кабмин готовит изменения в адаптивный карантин, в частности планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны, чтобы они соответствовали тем, что действуют в ЕС.

Мы также сообщали, что в Украине уже семь регионов частично соответствуют "зеленой" зоне карантина.