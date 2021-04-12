Ляшко анонсировал переход еще двух областей в желтую зону

У Черниговской и Черновицкой областей в ближайшую неделю есть все шансы перейти из красной эпидемиологической зоны в желтую.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Янине Соколовой на "5 канале".

По его словам, применение локальных карантинных ограничений дало свой результат в упомянутых областях.

"Черниговская и Черновицкая области уже подходят к тому, чтобы через три-пять дней перейти из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Это означает, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения, – отметил Ляшко.

Отметим, по состоянию на 11 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей. Причем за последние сутки Харьковская область перешла из оранжевой в красную зону из-за ухудшения эпидситуации. Еще 10 областей – в оранжевой зоне. В желтой зоне пока только Херсонская и Ивано-Франковская области.

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Напомним, Закарпатская область все еще остается в красной зоне, несмотря на то что в Кабмине анонсировали ее переход в желтую 11 апреля.

Мы также сообщали, что в Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля.

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