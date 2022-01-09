Люди стоят по 7 часов: на выезде из Украины в Польшу образовались огромные очереди заробитчан

После праздников люди возвращаются на заработки/Коллаж: "Сегодня"
При выезде из Украины в Польшу образовались огромные пробки. Люди стоят в очереди на пересечение границы по 7 часов. Пробки достигают 3 км.
Об этом сообщает "Сегодня".
Детали
Украинские заробитчане возвращаются на работу в страны Европейского Союза. Из-за этого образовались огромные пробки на таможенных постах в Краковце, Шегинях и Раве-Русской Львовской области. Всего более 600 автомобилей сейчас в трех пунктах пропуска. Пик пограничники прогнозируют на эту ночь, потому что завтра многие уже должны стать к труду. Чтобы пересечь границу, путешественники ждут по 6-7 часов.
Что говорят заробитчане?
- "На работу успеваем. 400 километров еще ехать, но еще неизвестно, сколько будем на границе".
- "Стою уже шесть с половиной часов, а еще сколько буду ждать, не знаю. Возвращаюсь в Польшу, работаю водителем. Границы, наверное, не способны пропустить такое количество людей, а ехать надо. Еще 400 километров до базы. Должен успеть".
Сколько автомобилей пропускают в час?
За час через пункт пропуска проезжают около полусотни автомобилей.
"За дневную смену было пропущено около 450 автомобилей. Это в среднем 50 автомобилей в час. Это накопление прогнозируемое, соответственно, увеличено количество нарядов и оформление осуществляется по всем имеющимся полосам движения", — рассказывает начальник отделения инспекторов пограничной службы пункта пропуска "Краковец" Сергей Веретильник.
Частые причины пробок
- Автомобильные аварии;
- отсутствие парковок в оживленных местах;
- ремонт дорог;
- непредсказуемые дорожные происшествия;
- нерегулируемые перекрестки;
- массовые мероприятия;
- проезд кортежей официальных лиц и делегаций;
- погодные катаклизмы;
- нарушение работы метро и наземного транспорта;
- праздники.
Читайте также
- Польша изменила правила для украинских заробитчан.
- В Польше определились, как будут наказывать заробитчан из Украины.