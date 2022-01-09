Люди стоят по 7 часов: на выезде из Украины в Польшу образовались огромные очереди заробитчан

После праздников люди возвращаются на заработки/Коллаж: "Сегодня"

При выезде из Украины в Польшу образовались огромные пробки. Люди стоят в очереди на пересечение границы по 7 часов. Пробки достигают 3 км.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

Украинские заробитчане возвращаются на работу в страны Европейского Союза. Из-за этого образовались огромные пробки на таможенных постах в Краковце, Шегинях и Раве-Русской Львовской области. Всего более 600 автомобилей сейчас в трех пунктах пропуска. Пик пограничники прогнозируют на эту ночь, потому что завтра многие уже должны стать к труду. Чтобы пересечь границу, путешественники ждут по 6-7 часов.

Что говорят заробитчане?

"На работу успеваем. 400 километров еще ехать, но еще неизвестно, сколько будем на границе".

"Стою уже шесть с половиной часов, а еще сколько буду ждать, не знаю. Возвращаюсь в Польшу, работаю водителем. Границы, наверное, не способны пропустить такое количество людей, а ехать надо. Еще 400 километров до базы. Должен успеть".

Сколько автомобилей пропускают в час?

За час через пункт пропуска проезжают около полусотни автомобилей.

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"За дневную смену было пропущено около 450 автомобилей. Это в среднем 50 автомобилей в час. Это накопление прогнозируемое, соответственно, увеличено количество нарядов и оформление осуществляется по всем имеющимся полосам движения", — рассказывает начальник отделения инспекторов пограничной службы пункта пропуска "Краковец" Сергей Веретильник.

Люди часами ждут, чтобы пересечь границу/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко

Некоторым нужно быть на работе уже завтра/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко

Очереди из автомобилей достигают 3 км/Фото: "Сегодня", автор — Оксана Лабойко

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Частые причины пробок

Автомобильные аварии;

отсутствие парковок в оживленных местах;

ремонт дорог;

непредсказуемые дорожные происшествия;

нерегулируемые перекрестки;

массовые мероприятия;

проезд кортежей официальных лиц и делегаций;

погодные катаклизмы;

нарушение работы метро и наземного транспорта;

праздники.

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