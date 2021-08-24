Макрон посетит Украину. Когда ждать президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон. / Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину с официальным визитом. Предварительно он прибудет в нашу страну до конца этого года.

Об этом на совместном брифинге с главой французского МИД Жан-Ив Ле Дрианом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы ожидаем с нетерпением нового этапа сотрудничества – визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украине. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", – сказал Кулеба.

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Почему глава МИД Франции не был на саммите Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Жан-Ив Ле Дриан рассказал, почему не присутствовал на саммите Крымской платформы. По его словам, в планы вмешалась ситуация в Афганистане.

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Он поприветствовал саммит Крымской платформы и отметил, что Франция в полной мере поддерживает эту инициативу

"К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, который разворачивается в Афганистане, и который заставил меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя", – добавил Ле Дриан.

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