Мальчик из уничтоженного Мариуполя написал письмо Борису Джонсону: о чем рассказал ребенок

Мальчик из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону / Фото: Коллаж: Сегодня

Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.

В нем маленький украинец рассказал о своей самой главной мечте:

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"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы поскорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хочу, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо за помощь нам. Мы победим. У меня живет кошка Фрося. Отправляю вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю. Илья. 6 лет", – говорится в письме.

Шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям.

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Вся семья Ильи погибла из-за войны войны : мама при взрыве моста, папа пропал без вести Бабушка и дедушка привели ребенка с документами волонтеров, позже их тела нашли расстрелянными. Илья 3 недели сидел под бомбежками, затем вышел пешком из Мариуполя в Бердянск вместе с волонтерами.

Сегодня мальчик находится на попечении супружеской пары, которая живет в Киеве. Они хотят стать официальными опекунами Ильи сразу после окончания войны.

Кроме того, небезразличным к истории Ильи остался футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова. Клуб активно участвует в судьбе мальчика, помогает материально, а директор по футболу Дарио Срна готов лично передать письмо мальчика премьер-министру Британии.

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Ранее мы рассказывали о музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова — это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Также мы писали о многомилионной помощи для украинцев от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и ФК "Шахтер"