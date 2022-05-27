Хлопчик зі знищеного Маріуполя написав листа Борису Джонсону: про що розповіла дитина

Хлопчик із Маріуполя написав листа Борису Джонсону / Фото: Колаж: Сьогодні

Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем"єр-міністра українським дітям.

У ньому маленький українець розповів про свою найбільшу мрію:

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"Дорогий Борисе Джонсоне! Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе у Маріуполі. Я хочу, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую за допомогу нам. Ми переможемо. У мене живе кішка Фрося. Надсилаю вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю. Ілля. 6 років", – йдеться у листі.

Шестирічний Ілля із Маріуполя відповів на відкритий лист британського прем"єр-міністра українським дітям.

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Уся сім'я Іллі загинула через війну: мама під час вибуху моста, тато зник безвісти. Бабуся та дідусь привели дитину з документами до волонтерів, пізніше їхні тіла знайшли розстріляними. Ілля 3 тижні сидів під бомбардуваннями, потім вийшов пішки з Маріуполя до Бердянська разом із волонтерами.

Сьогодні хлопчик перебуває під опікою подружньої пари, яка живе у Києві. Вони хочуть стати офіційними опікунами Іллі одразу ж після закінчення війни.

Крім того, небайдужим до історії Іллі залишився футбольний клуб "Шахтар" Ріната Ахметова. Клуб бере активну участь у долі хлопчика, допомагає матеріально, а директор з футболу Даріо Срна готовий особисто передати листа хлопчика прем'єр-міністру Британії.

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Раніше ми розповідали про музей "Голосу Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

Також ми писали про багатомільйонну допомогу для українців від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та ФК "Шахтар"