Малюська предложил проверить глав СМИ на детекторе лжи

Малюська считает, что в конвертах зарплаты платят большим медиа-звездам / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минюсте предложили главам крупных украинских медиа пройти тест на детекторе лжи чтобы узнать, кто дает своим сотрудникам зарплату в конвертах и переводит свой бизнес в тень.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

"Я бы хотел предложить собрать глав украинских крупных СМИ с моим участием и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, кто выдает и принимает зарплату в конвертах, а кто – нет", – сказал Малюська.

Он считает, что в конвертах зарплаты платят большим медиа-звездам, однако, декларируются и проверяются налоговой небольшие заработные платы.

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"Я вижу, что наши СМИ очень крутые. Наши ток-шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании. Есть в этом теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех", – добавил Малюська, отметив, что теневая сторона финансирования есть в большинстве медиа, которые освещают политическую жизнь.

"Укроборонпром" ввел проверки на детекторе лжи

В начале 2021 года стало известно, что руководители всех предприятий обновленного "Укроборонпрома" пройдут поверку на полиграфе. Детектор лжи также будет использоваться при приеме на работу новых сотрудников, которые получат должности по итогам открытых конкурсов.

Кроме того, концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Также планируется сотрудничество с другими антикоррупционными институтами.