Малюська запропонував перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні

Малюська вважає, що в конвертах зарплати платять великим медіа-зірок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мін'юсті запропонували главам великих українських медіа пройти тест на детекторі брехні щоб дізнатися, хто дає своїм співробітникам зарплату в конвертах і переводить свій бізнес в тінь.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в рамках форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

"Я б хотів запропонувати зібрати глав українських великих ЗМІ з моєю участю і пройти на відповідному обладнанні тест, щоб зрозуміти, хто видає і приймає зарплату в конвертах, а хто – ні", – сказав Малюська.

Він вважає, що в конвертах зарплати платять великим медіа-зіркам, проте, декларуються і перевіряються податковою невеликі заробітні плати.

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"Я бачу, що наші ЗМІ дуже круті. Наші ток-шоу, контент, який генерується медіа-компаніями, не можна порівняти з тим, що можуть собі дозволити державні компанії. Є в цьому тіньова сторона функціонування ЗМІ в Україні. Я не кажу про всі", – додав Малюська, зазначивши, що тіньова сторона фінансування є в більшості медіа, які висвітлюють політичне життя.

"Укроборонпром" ввів перевірки на детекторі брехні

На початку 2021 року стало відомо, що керівники всіх підприємств оновленого "Укроборонпрому" пройдуть перевірку на поліграфі. Детектор брехні також буде використовуватися при прийомі на роботу нових співробітників, які отримають посади за підсумками відкритих конкурсів.

Крім того, концерн підписав меморандум про співпрацю з Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Також планується співпраця з іншими антикорупційними інститутами.