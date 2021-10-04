Масштабная кибератака от украинца: иностранные компании потеряли почти 4 млрд гривен

Киберполиция поймала хакера / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский хакер распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денег в иностранных компаний за восстановление данных.

Об этом пишет прокуратура.

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Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы, а также через спам-рассылку. Потом вирус шифровал данные. За восстановление доступа к ним из компаний требовались деньги.

В результате таких кибератак пострадали больше 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании. Кроме этого, пострадали разработчики техники, которым нанесен ущерб на более 150 млн долларов США (3 978 797 468 грн).

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Хакера идентифицировали в ходе международной полицейской операции. У парня был сообщник, который помогал выводить деньги. В рамках следствия правоохранительными органами проведены обыски на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц.

В ходе обысков изъяты:

360 тыс. долларов США;

компьютерную технику;

терминалы мобильной связи;

транспортные средства.

Следственные действия продолжаются.

Еврокомиссия обвинила Россию в кибератаках

По данным Еврокомиссии, атаки были направлены на "членов парламентов, чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества в ЕС".



Хакеры похитили данные из личных аккаунтов.



"Эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государств в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН, и пытается подорвать наши демократические институты и процессы", – отметили в Еврокомиссии.

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В конце мая компания Microsoft зафиксировала новую массированную кибератаку российских хакеров, которую они совершили на полторы сотни правительственных учреждений в десятках стран мира.

У правительства Польши есть доказательства причастности к кибератаке на тысячи электронных ящиков и учетных записей в социальных сетях политиков, общественных деятелей и других поляков спецслужб России.