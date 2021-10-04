Масштабна кібератака від українця: іноземні компанії втратили майже 4 млрд гривень

Кіберполіція зловила хакера / Фото: Колаж: Сьогодні

Український хакер поширював шкідливі програми з метою подальшого вимагання грошей в іноземних компаній за відновлення даних.

Про це пише прокуратура.

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Вірусне програмне забезпечення потрапляло в комп'ютерні системи корпорацій шляхом злому програми, а також через спам-розсилку. Потім вірус шифрував дані. За відновлення доступу до них з компаній вимагалися гроші.

В результаті таких кібератак постраждали більше 100 іноземних компаній, серед яких відомі світові енергетична і туристична компанії. Крім цього, постраждали розробники техніки, яким завдано збитків на понад 150 млн доларів США (3 978 797 468 грн).

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Хакера ідентифікували в ході міжнародної поліцейської операції. У хлопця був спільник, який допомагав виводити гроші. В рамках слідства правоохоронними органами проведено обшуки на території міста Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера і близьких до нього осіб.

В ході обшуків вилучено:

360 тис. доларів США;

комп'ютерну техніку;

термінали мобільного зв'язку;

транспорті засоби.

Слідчі дії тривають.

Єврокомісія звинуватила Росію в кібератаках

За даними Єврокомісії, атаки були спрямовані на "членів парламентів, чиновників, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС".



Хакери викрали дані з особистих акаунтів.



"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав в кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути і процеси", – відзначили в Єврокомісії.

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В кінці травня компанія Microsoft зафіксувала нову масовану кібератаку російських хакерів, яку вони здійснили на півтори сотні урядових установ в десятках країн світу.

Уряд Польщі має докази причетності до кібератак на тисячі електронних скриньок та облікових записів в соціальних мережах політиків, громадських діячів та інших поляків спецслужб Росії.