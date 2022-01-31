Массовые беспорядки в Украине могли быть в 4 областях: причем тут Россия

Неизвестно, кто именно запланировал массовые беспорядки / Коллаж "Сегодня"

Массовые беспорядки, которые планировались на территории Украины, могли охватить четыре области страны. Некоторые из этих областей граничат с Россией.

Об этом сообщает глава Министерства внутренних дел Дениса Монастырского во время брифинга, пишет РБК-Украина.

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По его словам, массовые беспорядки могли быть в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

"Эти акции планировались провести в ряде городов Украины, центральной Украины частично. То есть области, в часе-полтора езды до Киева и наших северных границ с Российской Федерацией", – рассказал Денис Монастырский.

Что известно

В Украине группа лиц планировала массовые беспорядки на территории страны. Их задержала полиция. Об этом правоохранители сообщили вчера, 30 января.

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В ходе которых якобы должна была пролиться кровь "активистов", а также планировали поджигать шины и автомобили.

Заранее была заготовлена кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов. Также к этим "активистам" должны были подойти медики, чтобы якобы предоставить помощь.

В результате "пострадавших" показали бы в новостях по телеканалах.

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