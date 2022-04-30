Майкл Макфол: Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма

Майкл Макфол заявил, что Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россия, ведущая полномасштабную захватническую войну в Украине, должна быть признана государством – спонсором терроризма, наряду с Северной Кореей и Ираном.

Об этом заявил Майкл МакФол – посол США в России в 2011-2014 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета – во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"В Соединенных Штатах в таком списке сейчас 4 страны: Северная Корея, Иран, Сирия и Куба", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что у этой инициативы есть поддержка.

"Мне кажется, и наш комитет со мной согласен, наша рабочая группа тоже соглашается: если там есть Куба, там должна быть Россия", – подчеркнул Макфол.

Он сообщил, что недавно говорил со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси по этому поводу.

"Она говорит, что в Конгрессе большая поддержка этой инициативе", – сказал дипломат.

Процесс идет

Представители Государственного департамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за полномасштабное нападение на Украину. РФ могут объявить государством – спонсором терроризма. По словам спикера Госдепа США Неда Прайса, для принятия соответствующего решения может потребоваться несколько недель.