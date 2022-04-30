Майкл МакФол: Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму

Майкл МакФол заявив, що Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Росія, яка веде повномасштабну загарбницьку війну в Україні, має бути визнана державою – спонсором тероризму, поряд з Північною Кореєю і Іраном.

Про це заявив Майкл МакФол – посол США в Росії у 2011-2014 роках, директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Реклама

"У Сполучених Штатах в такому списку зараз 4 країни: Північна Корея, Іран, Сирія і Куба", – зазначив він.

Дипломат зазначив, що ця ініціатива має підтримку.

"Мені здається, і наш комітет зі мною згоден, наша робоча група також погоджується: якщо там є Куба, там має бути Росія", – наголосив МакФол.

Він повідомив, що нещодавно говорив зі спікером Конгресу США Ненсі Пелосі із цього приводу.

"Вона каже, що в Конгресі є велика підтримка цій ініціативі", – сказав дипломат.

Реклама

Процес триває

Представники Державного департаменту США вивчають усі доступні їм інструменти, щоб притягти Росію до відповідальності за повномасштабний напад на Україну. РФ можуть оголосити державою – спонсором тероризму. За словами спікера Держдепу США Неда Прайса, для ухвалення відповідного рішення може знадобитися кілька тижнів.