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Майор Бузина. Что известно о кагэбэшном прошлом отца Олеся Бузины (фото)

Ирина Ковальчук
14 сентября, 22:02
Из документов стало понятно, чем именно в органах занимался Алексей Бузина

Олесь Бузина особо не рассказывал, кем был его отец / Коллаж "Сегодня"

Во время изучения архивов Комитета государственной безопасности Украинской ССР исследователи наткнулись на документы, которые рассказывают, чем именно занимался в КГБ отец журналиста Олеся Бузины. Стало известно, что отец убитого журналиста занимался работой с диссидентами.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале редактор сайта "Историческая Правда" Эдуард Андрющенко.

Документы из личного дела майора Бузины

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Исследователи написали, что из документов стало понятно: специализация Алексея Григорьевича Бузины – диссиденты. Больше никаких подробностей не сообщается.

Что было ранее известно

  • Алексей Григорьевич Бузина был потомком украинских казаков и крестьян. Его отец служил в Русской императорской армии офицером, а во время коллективизации 1930-х годов был раскулачен и сослан на строительство Беломорканала;
  • Алексей Бузина окончил филологический факультет Харьковского университета, начинал журналистом, потом стал заворготдела Сумского обкома комсомола;
  • поступил на службу в КГБ и стал офицером 5-го (идеологического) управления;
  • в годы независимости Украины дослужился до подполковника СБУ.

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