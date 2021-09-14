Майор Бузина. Что известно о кагэбэшном прошлом отца Олеся Бузины (фото)

Олесь Бузина особо не рассказывал, кем был его отец / Коллаж "Сегодня"

Во время изучения архивов Комитета государственной безопасности Украинской ССР исследователи наткнулись на документы, которые рассказывают, чем именно занимался в КГБ отец журналиста Олеся Бузины. Стало известно, что отец убитого журналиста занимался работой с диссидентами.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале редактор сайта "Историческая Правда" Эдуард Андрющенко.

Документы из личного дела майора Бузины

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Исследователи написали, что из документов стало понятно: специализация Алексея Григорьевича Бузины – диссиденты. Больше никаких подробностей не сообщается.

Что было ранее известно