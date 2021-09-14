Майор Бузина. Що відомо про кадебівське минуле батька Олеся Бузини (фото)

Олесь Бузина особливо не розповідав, ким був його батько / Колаж "Сьогодні"
Під час вивчення архівів Комітету державної безпеки Української РСР дослідники наткнулися на документи, які розповідають, чим саме займався в КДБ батько журналіста Олеся Бузини. Також стало відомо, що батько убитого журналіста був майором держбезпеки.
Про це повідомляє в своєму телеграм-каналі редактор сайту "Історична Правда" Едуард Андрющенко.
Документи з особової справи майора Бузини
Дослідники написали, що з документів стало зрозуміло: спеціалізація Олексія Григоровича Бузини – дисиденти. Більше ніяких подробиць не повідомляється.
Що було раніше відомо
- Олексій Григорович Бузина був нащадком українських козаків і селян. Його батько служив у Російській імператорській армії офіцером, а під час колективізації 1930-х років був розкуркулений і висланий на будівництво Біломорканалу;
- Олексій Бузина закінчив філологічний факультет Харківського університету, починав журналістом, потім став завідувачем оргвідділу Сумського обкому комсомолу;
- вступив на службу до КДБ і став офіцером 5-го (ідеологічного) управління;
- у роки незалежності України дослужився до підполковника СБУ.