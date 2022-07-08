Мэр Чернигова срочно обратился к Зеленскому – о чем говорил (видео)

Владислав Атрошенко обратился к Владимиру Зеленскому. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что "подчиненные" главы государства "пытаются отстранить" его от управления городом.

Соответствующее видеообращение городской голова опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня меня, городского голову, ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове", – заявил Атрошенко.

По его словам, причина этого – "им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников".

"Поэтому и хотят забрать полномочия городского головы. В ход идут все средства: запрет визитов за границу за средствами на восстановление города, „приветы" через силовиков, информационные атаки, блокирование работы и многое другое. Но все эти действия вредят прежде всего Чернигову и Украине", — отметил городской голова.

Атрошенко призвал Зеленского "вмешаться в ситуацию и остановить политическую атаку".

"Центральная и местная власть должны работать вместе против врага, а не друг против друга. Этого требует общество. В этом нуждается страна", — добавил мэр.

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Мэр Чернигова назвал виновного в том, что его не пустили в Польшу

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что пограничники не выпустили его из Украины в Польшу, ссылаясь на какие-то проблемы с документами. В официальном отказе значится другая причина.

"Сегодня я не смог попасть в польский Жешув для подписания соглашения о партнерстве. Я направлялся туда в составе делегации из четырех человек. Кроме соглашения о партнерстве, у меня было запланировано выступление на сессии. Но мне не разрешили пересечь границу на таможенном пропускном пункте "Краковец". Вроде бы документы были не в порядке", – написал Атрошенко в Сети.

Он также отметил, что знает конкретного "заказчика".

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"Произошедшее я связываю с политической атакой на меня со стороны одного из сотрудников Офиса президента. Поэтому мне уже пытались запретить командировки в Давос. Я считаю, что это не что иное, как самодурство ответственных должностных лиц, таким образом желающих самоутвердиться и при этом превышающих свои служебные полномочия. Таким образом, они препятствуют моей профессиональной деятельности в пользу Чернигова, а главное – дискредитируют подобными действиями президента, демонстрируя признаки телефонного права на границе", – резюмировал мэр.

Владислав Атрошенко выложил фото решения об отказе о пересечении границы, где аргументацией являются законы о военном положении, а не какие-либо проблемы в документах черниговского градоначальника.



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