Мер Чернігова терміново звернувся до Зеленського – про що говорив (відео)

Владислав Атрошенко звернувся до Володимира Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Чернігова Владислав Атрошенко записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що "підлеглі" глави держави "намагаються усунути" його від управління містом.

Відповідне відеозвернення міський голова опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні, мене, міського голову, ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові", – заявив Атрошенко.

За його словами, причина цього – "їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників".

"Тому й хочуть забрати повноваження міського голови. В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, „привіти" через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні", — зазначив міський голова.

Атрошенко закликав Зеленського "втрутитися у ситуацію та зупинити політичну атаку".

"Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна", — додав мер.

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Мер Чернігова назвав винного в тому, що його не пустили до Польщі

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що прикордонники не випустили його з України до Польщі, посилаючись на якісь проблеми з документами. В офіційній відмові інша причина.

"Сьогодні я не зміг потрапити у польський Ряшів для підписання угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство, у мене був запланований виступ на сесії. Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку", – написав Атрошенко у Мережі.

Він також зазначив, що знає конкретного "замовника".

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"Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", – резюмував мер.

Владислав Атрошенко виклав фото рішення про відмову про перетин кордону, де аргументацією є закони про воєнний стан, а не будь-які проблеми у документах чернігівського градоначальника.



Раніше ми розповідали, що міський голова Чернігова Владислав Атрошенко виплатив першу премію у розмірі 600 доларів за двох ліквідованих окупантів.