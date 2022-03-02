Мэр Чернигова выплатил премию за убитых боевиков российской армии — сколько стоит жизнь оккупанта

Премия мэра Чернигова за обезвреженных оккупантов / Коллаж "Сегодня"
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко выплатил первую премию в размере 600 долларов за двух ликвидированных оккупантов. Об этом сообщило местное издание "Суспільне Чернігів".
Информацию журналистам подтвердил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако. Он также уточнил — выплату получили за майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова, которые служили в армии агрессора.
Для того чтобы получить деньги, заявителю нужно предъявить доказательства в виде документов и получить подтверждения данных от командования подразделения.
Ранее сообщалось, что мэр Атрошенко обещал давать по 300 долларов за убитых и пленных военных вражеской армии. Награда полагается и за обезвреживание техники агрессора:
"За сожженный БТР — 150 тысяч гривен, БМП — 200 тысяч, танк — 250 тысяч", — заявил Атрошенко.