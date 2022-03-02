Мер Чернігова виплатив премію за вбитих бойовиків російської армії — скільки коштує життя окупанта

Премія мера Чернігова за знешкоджених окупантів / Колаж "Сьогодні"

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко виплатив першу премію у розмірі 600 доларів за двох ліквідованих окупантів. Про це повідомило місцеве видання "Суспільне Чернігів".

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Інформацію журналістам підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. Він також уточнив — виплату отримали за майора Леоніда Щеткіна та Дмитра Опойкова, які служили в армії агресора.

Щоб отримати гроші, заявнику потрібно пред'явити докази у вигляді документів й отримати підтвердження даних від командування підрозділу.

Документи російського солдата / Фото: "Суспільне Чернігів"

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Документи російського солдата / Фото: "Суспільне Чернігів"

Раніше повідомлялося, що мер Атрошенко обіцяв давати по 300 доларів за вбитих та полонених військових ворожої армії. Нагорода належить і за знешкодження техніки агресора:

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