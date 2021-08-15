Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым во дворе собственного дома – фото

Мэр Кривого Рога Константин Павлов умер в воскресенье, 15 августа. Тело мужчины нашли в собственном дворе. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, открыто уголовное производство.

"Сегодня" публикуют фото с места происшествия.

Фото: "Сегодня"

Фото: Сегодня

Фото: "Сегодня"

Что произошло?

Стало известно, что тело мужчины нашли в селе Вольное во дворе собственного домохозяйства. На теле обнаружены огнестрельное ранение в области грудной клетки. Рядом с ним лежало охотничье ружье.

Фото: "Сегодня"

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас на месте работают правоохранители и криминалисты. Устанавливают свидетелей происшествия, осматривают двор. Отмечается, что на место также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции Украины.

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Фото: "Сегодня"

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Фото: "Сегодня"

Что известно о Константине Павлове?

Мужчина родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбасконсалтинг" и заместителем начальника АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 занимал должность первого заместителя городского главы, позже стал народным депутатом 7 и 8 созыва.

В 2020 году победил на выборах мэра Кривого Рога. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Ранее мы сообщали, что в Киеве нашли застреленным народного депутата.

Также напомним, в Новомосковске Днепропетровской области умер депутат местного горсовета Андрей Александрович, который пострадал во время взрыва и пожара в своей квартире.

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