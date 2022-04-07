Мережко назвал 4 вида международных преступлений РФ против украинцев

Глава Парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко рассказал о преступлениях РФ / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские военные убивают, пытают, калечат мирных жителей украинских городов и сел, насилуют женщин и девушек. Каждый день войны России против Украины стоит несколько детских жизней. Оккупантов нужно привлечь к ответственности из-за военных преступлений.

Об этом сказал глава Парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко на Круглом столе "Политические и правовые последствия преступлений Российской Федерации против Украины", передает пресс-служба Верховной Рады.

Реклама

Есть 4 категории международных преступлений:

преступление агрессии;

военные преступления;

преступления против человечества;

акты геноцида.

"И мы сейчас имеем дело со всеми этими преступлениями. Преступлениями России", – отметил Мережко.

Реклама

По его словам, каждый день войны России против Украины стоит несколько детских жизней.

"Поэтому перед нами стоит двойная задача: остановить преступления России, которые она продолжает совершать против Украины и ее народа и привлечь к ответственности всех совершивших эти ужасные преступления", – добавил Мережко.

Реклама

Бучанская резня

Читайте также: