Мережко назвал 4 вида международных преступлений РФ против украинцев

Глава Парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко рассказал о преступлениях РФ / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Российские военные убивают, пытают, калечат мирных жителей украинских городов и сел, насилуют женщин и девушек. Каждый день войны России против Украины стоит несколько детских жизней. Оккупантов нужно привлечь к ответственности из-за военных преступлений.
Об этом сказал глава Парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко на Круглом столе "Политические и правовые последствия преступлений Российской Федерации против Украины", передает пресс-служба Верховной Рады.
Есть 4 категории международных преступлений:
- преступление агрессии;
- военные преступления;
- преступления против человечества;
- акты геноцида.
"И мы сейчас имеем дело со всеми этими преступлениями. Преступлениями России", – отметил Мережко.
По его словам, каждый день войны России против Украины стоит несколько детских жизней.
"Поэтому перед нами стоит двойная задача: остановить преступления России, которые она продолжает совершать против Украины и ее народа и привлечь к ответственности всех совершивших эти ужасные преступления", – добавил Мережко.
Бучанская резня
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Добавим, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что последствия оккупации Бородянки, которая также находится в Киевской области, – это самое ужасное, что он видел. Сейчас в поселке работают спасатели и правоохранители, разбирающие завалы.
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