Мережко назвав 4 види міжнародних злочинів РФ проти українців

Голова Парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко розповів про злочини РФ / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
Російські військові вбивають, катують, калічать мирних жителів українських міст та сіл, ґвалтують жінок і дівчат. Кожен день війни Росії проти України коштує декілька дитячих життів. Окупантів потрібно притягнути до відповідальності через воєнні злочини.
Про це сказав голова Парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко на Круглому столі "Політичні та правові наслідки злочинів Російської Федерації проти України", передає пресслужба Верховної Ради.
Є 4 категорії міжнародних злочинів:
- злочин агресії;
- воєнні злочини;
- злочини проти людства;
- акти геноциду.
"І ми зараз маємо справу з усіма цими злочинами. Злочинами Росії", – зауважив Мережко.
За його словами, кожен день війни Росії проти України коштує декілька дитячих життів.
"Тому перед нами стоїть подвійна задача: зупинити злочини Росії, які вона продовжує чинити проти України та її народу і притягнути до відповідальності усіх, хто вчинив ці жахливі злочини", – додав Мережко.
Бучанська різанина
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили безліч мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидали на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті у братській могилі поховали 280 місцевих жителів. Деякі вбиті – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Додамо, голова Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що наслідки окупації Бородянки, яка також знаходиться у Київській області, – це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали.
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