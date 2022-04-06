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Рада Церков України закликала всі країни визнати звірства армії РФ геноцидом

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 квітня, 19:30
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Проти Росії потрібно посилити санкції, а Україні дати більше зброї, кажуть релігійні діячі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій України зробила заяву про війну Росії проти України. Текст опубліковано на сайті Міністерства культури. У ньому йдеться про геноцид українського народу, скоєний російськими військами у Київській області.

"Вся Україна та весь світ жахнувся від чисельних фактів тих знущань і нелюдської жорстокості, які російські солдати вчиняли по відношенню до невинних мирних людей у захоплених містах Київської області. Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень і інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону", – йдеться у заяві.

У ВРЦіРО нагадали, що у звільненій від російських окупантів Буче було знайдено тіла застрелених на думку людей зі зв'язаними руками. Є докази насильства російських солдатів над українськими жінками та навіть дітьми, які після колективних зґвалтувань, у тому числі на очах у рідних, були розстріляні та кинуті у братських могилах чи просто на вулиці. Сотні, а можливо, навіть тисячі українців за кілька тижнів російської окупації були закатовані та вбиті.

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У заяві йдеться, що всі ці жахливі вчинки є свідченням повного спотворення світогляду та моральної деградації російського суспільства. Це говорить на користь всеосяжних санкцій проти російської економіки у всіх її секторах. Також ВРЦіРО закликає світових лідерів, НАТО та ЄС надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над РФ, включаючи засоби ППО, літаки-винищувачі, летальну наступальну зброю, танки та протикорабельні ракети.

"Це не є "українська криза", це навіть не "війна росії проти України" – це війна людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу. Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом "Можемо повторити" виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу", — заявляють у Раді.

Церкви та релігійні організації закликали визнати звірства РФ геноцидом українців.

"Кожна держава в світі має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію "Русского міра" як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав", — наголошується в заяві.

Бучанська різанина

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