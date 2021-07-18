Месть из тыла? Что говорят в Госпогранслужбе о нападении на границе с Россией

Нападение может быть связано с активным противодействием контрабандистам со стороны пограничников

Ночью, 18 июля, в Сумской области неизвестные напали на пограничников – их избили и отобрали табельное оружие. В Госпогранслужбе говорят, что нападающие, очевидно, пришли с тыла украинской приграничной территории.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Пограничниками, которые несли службу на этом участке, не было выявлено того, чтобы кто- либо нарушил границу со стороны России", – сказал нам спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Демченко уточнил, что в момент нападения обстановка не позволила эффективно применить оружие. Сейчас налетчики разыскиваются силами правоохранителей.

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В Госпогранслужбе не исключают, что нападение может быть связано с активным противодействием контрабандистам со стороны пограничников.

Напомним, ранее Украина усилила границу с Беларусью. Для мониторинга ситуации пограничники активно используют беспилотники.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины на белорусскую территорию и отметил, что граница между странами не перекрыта.