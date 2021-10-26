"Местная вата негодует": в Лубнах разгромили памятник Чапаеву (фото)

В Лубнах снесли памятник Чапаеву. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Лубнах Полтавской области ночью скинули с постамента памятник Чапаеву. Он стоял в военном городке.
Об этом сообщил местный журналист Александр Назарец.
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Ночью 25 октября в военном городке скинули памятник 25-й дивизии им. Чапаева. По факту вандализма внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения части 2 ст. 296.
Местных жителей просят сообщить в полицию об любой информации относительно этого инцидента.
В Лубнах скинули памятник Чапаеву. Фото: Александр Назарец
Реакция соцсетей
"Неизвестные на**нули памятник Чапаеву в Лубнах. Местная вата негодует", – написал в Facebook журналист Александр Рудоманов.
В комментариях начали обвинять "порывистый ветер" и "проклятую гравитацию". Некоторые не поняли "зачем в Лубнах вообще был памятник Чапаеву", а кто-то отметил, что он "захотел на пенсию".
Также пользователи соцсетей утверждают, что на памятник "нужно подать в суд, ведь он головой разбил коммунальную плитку".
Кроме того, ножи полетели и в полицию, которая открыла дело.
"Ватная полиция? Знакомо", – написали в комментариях.
Преступление или декоммунизация?
В полиции сообщили, что согласно законодательству, обязаны по факту обращения людей регистрировать все события, тщательно изучать обстоятельства и принимать окончательное процессуальное решение после полного анализа собранной информации.
"Для этого и осуществляется дознание или досудебное расследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие состава правонарушения. Соглашаюсь с Вами, что закон о декоммунизации должен выполняться, но тоже по установленному законом алгоритму", - отметил пресс-секретарь Юрий Сулаев.
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